"Черного старателя" посадили за ложь по делу о гибели человека в шахте

В Акмолинской области к лишению свободы приговорили казахстанца, который изменил показания по уголовному делу, сообщает Zakon.kz.

Дело по факту дачи ложных показаний во время следственных действий и в суде рассмотрел Кокшетауский городской суд.

По информации Акмолинского облсуда от 30 сентября 2026 года, Департамент экономических расследований задержал незаконных старателей, одним из которых был подсудимый. Они спускались в шахты для незаконной добычи золота с помощью третьих лиц за денежное вознаграждение.

В полиции подсудимый в качестве свидетеля давал показания, что он спускался в шахту через другого человека. Протокол допроса он подписал и был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

"Ш. дал показания, уличающие Э. и других лиц в совершении преступлений, связанных с незаконными проникновениями на охраняемый объект, повлекшими по неосторожности смерть человека, незаконный оборот драгоценных металлов и камней, в составе преступной группы. Данные показания Ш. подтверждены показаниями других свидетелей и доказательствами по делу", – говорится в сообщении суда.

Далее, во время следствия, подсудимый Ш., чтобы увести виновных от уголовной ответственности, при проведении очной ставки дал ложные показания: якобы они не причастны к его незаконному спуску в шахту. В судах первой и апелляционной инстанций он тоже дал ложные показания, что подсудимые не причастны к совершению преступления.

Но суд установил, что фигуранты дела действительно спускали его в шахту за деньги. Суд, признав первоначальные показания подсудимого достоверными, а последующие показания ложными, вынес частное постановление в адрес прокурора, на основании которого было начато досудебное расследование по факту дачи ложных показаний.

В итоге приговором суда мужчине назначено с применением Закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК" 3 года 8 месяцев лишения свободы.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Весной 2026 года в Акмолинской области на руднике Бестобе погибли двое мужчин. "Черные старатели" добывали золотую руду, когда их насмерть засыпало землей.