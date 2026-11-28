В США во время вечеринки по случаю дня рождения подростка произошла стрельба: один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Трагедия произошла в арендованном доме во Флориде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, инцидент произошел в городе Давенпорт, где собрались около 50 молодых людей. По версии следствия, первым огонь открыл 18-летний Орал Уокер-младший из Орландо, состоявший в банде и имевший 76 прежних обвинений, после чего его самого смертельно ранили.

"16-летняя именинница организовала вечеринку с помощью взрослого, который снял дом. Анонс в Сети обещал "пижамную вечеринку", алкоголь и "шоты на входе". Считаете ли вы, что это изначально был рецепт катастрофы? Я полагаю, что да", – заявил шериф округа Полк Грейди Джадда журналистам.

Среди шестерых раненых – 15-летняя девушка с пулевым ранением в грудь, ее состояние стабилизировалось после критического. Остальные пострадавшие в возрасте от 16 до 21 года получили ранения рук и ног.

Кто именно смертельно ранил Уокера, пока неясно – по словам очевидцев, стрелявший мог действовать в целях самообороны, и полиция призывает его явиться.

Также в День благодарения задержали 55-летнюю мать именинницы Брианну Жак, которая, по данным СМИ, устроила дебош на месте происшествия и подозревается в нарушении порядка, сопротивлении без насилия и вовлечении несовершеннолетнего в правонарушение.

Представитель платформы краткосрочной аренды сообщил, что компания запрещает шумные несанкционированные вечеринки, заблокировала аккаунт арендатора и связалась с офисом шерифа для содействия следствию. Расследование продолжается.

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