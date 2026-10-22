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Происшествия

В Акмолинской области эвакуировали 75 человек: причина оказалась неожиданной

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 08:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В городе Щучинске Акмолинской области спасатели эвакуировали жителей многоэтажки из-за необычного возгорания, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в ночь на 22 октября 2026 года. Спасатели с помощью автолестницы и по лестничному маршу эвакуировали 75 человек, в том числе 20 детей.

Причиной ночной эвакуации стало возгорание мусора в шахте лифта. Сообщается, что пожар оперативно ликвидировали на небольшой площади. Пострадавших нет. А вот почему загорелся мусор, еще предстоит выяснить.

А в Алматы 21 октября 2026 года во время пожара в Алатауском районе Алматы обрушилась крыша двухэтажного здания. Оказалось, что дом использовали как нелегальный хостел.

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Камила Салкымбаева
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