В Акмолинской области эвакуировали 75 человек: причина оказалась неожиданной

В городе Щучинске Акмолинской области спасатели эвакуировали жителей многоэтажки из-за необычного возгорания, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в ночь на 22 октября 2026 года. Спасатели с помощью автолестницы и по лестничному маршу эвакуировали 75 человек, в том числе 20 детей.

Причиной ночной эвакуации стало возгорание мусора в шахте лифта. Сообщается, что пожар оперативно ликвидировали на небольшой площади. Пострадавших нет. А вот почему загорелся мусор, еще предстоит выяснить.

А в Алматы 21 октября 2026 года во время пожара в Алатауском районе Алматы обрушилась крыша двухэтажного здания. Оказалось, что дом использовали как нелегальный хостел.

