Обрушение крыши и четверо пострадавших в Алматы: сгоревший дом оказался незаконным хостелом

21 октября 2026 года во время пожара в Алатауском районе Алматы обрушилась крыша двухэтажного здания. Оказалось, что дом использовали как нелегальный хостел, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар произошел в микрорайоне Айгерим-1 Алатауского района на улице Пригородной:

"Кровля была покрыта металлочерепицей по деревянной обрешетке, по которой огонь быстро распространялся. Существовала угроза распространения пламени на соседние жилые дома".

В итоге пожар ликвидировали на площади 180 кв. м, а четверо пострадавших были госпитализированы.

Как выяснилось позже, дом использовали как хостел. При этом владелец сдавал помещения незаконно. Об этом сообщает телеканал КТК.

"Что произошло, я не знаю. Приехал только забрать вещи. За 150 тысяч здесь снимал комнату. Говорят, газ взорвался. Мы пользовались природным газом в плите, баллона не было. На втором этаже как раз кухня есть, но не могу утверждать. На первом этаже ничего не пострадало. Да и людей было мало, все на работе или учебе", – рассказал местный житель Иманбек Дубурбек.

В доме жили около 20 человек. По данным акимата, среди них – студенты и один взрослый.

"Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", – уточнила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева.

Причины происшествия выясняют специалисты. Тем временем в районном акимате заявили: семьям, оставшимся без жилья, предоставили временное размещение. А вот в отношении владельца дома полиция начала расследование.

Ранее трагедия произошла на востоке страны. В пожаре погибла женщина с двумя детьми. По словам местных жителей, погибшим детям был 1 год 7 месяцев и 3 года.