В городе Каражал области Улытау произошло возгорание квартиры, спасатели эвакуировали жильцов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили утром 26 ноября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на ул. Тойымбекова на втором этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные подразделения.

"По прибытии спасатели приступили к разведке, тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ", – говорится в сообщении.

Спасатели также сообщили, что с помощью трехколенной лестницы эвакуировали с третьего этажа семь человек, в том числе четверых детей. Отмечается, что информация о пострадавших к ним не поступала.

Днем ранее, 25 ноября, в Алматы в складском помещении произошел пожар. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.