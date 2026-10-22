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Происшествия

Очевидцы сообщили о взрыве в элитном ЖК Алматы

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 13:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 22 октября 2026 года, в элитном жилом комплексе Esentai City в Алматы, по словам очевидцев, произошел взрыв. Они также заявляют, что повреждены три квартиры, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях также опубликованы кадры с места событий.

Один из авторов видео отмечает, что причины произошедшего пока не известны:

"У нас в жилом комплексе был взрыв. Картина страшная. Непонятно, что произошло. Благо, все живы".

Алматинец Таир Жиганбаев показал другой кадр с осколками стекол, разбросанными предметами и прочим.

На месте работают экстренные службы.

машины, обломки, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 13:22

Фото: Instagram/stories/almatinec_live

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу АО "QazaqGaz Aimaq". В газовой компании уточнили, что ЖК не находится на их балансе. Но обещали позднее предоставить информацию.

21 октября 2026 года во время пожара в Алатауском районе Алматы обрушилась крыша двухэтажного здания. Четверо пострадавших были госпитализированы. Оказалось, что дом использовали как нелегальный хостел.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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