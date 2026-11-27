В Костанайской области Карабалыкский районный суд рассмотрел дело об умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

"Алау" пишет, что 21 сентября 2026 года около 02:00 подсудимый поджег автомобиль потерпевшего из-за личной неприязни. В результате владельцу причинен значительный материальный ущерб.

"Подсудимый полностью признал вину. Потерпевший просил строго его не наказывать, а государственный обвинитель – назначить четыре года ограничения свободы", – поделилось издание.

Суд учел признание вины, раскаяние и наличие у подсудимого несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установили. Злоумышленнику назначили три года ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок.

Между тем в Актау предприниматель проиграл суд из-за возвращенного товара.