Спецоперация в Астане: МВД и СГО накрыли круглосуточный наркошоп "Пепе"

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 октября 2026 года, отчиталось о мерах по ликвидации наркомагазинов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в поле зрения оперативников попал интернет-магазин "Пепе", посредством которого в Астане был налажен устойчивый канал распространения наркотиков.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно со Службой государственной охраны одновременно на съемных квартирах задержаны пятеро мужчин старше 30 лет". Пресс-служба МВД РК

Известно, что преступники действовали по иерархии "организатор – фасовщик – складмен – закладчик".

Фигуранты круглосуточно снабжали потребителей наркотиками каннабисной группы: марихуаной, гашишем, смолой каннабиса и другими видами наркотических средств.

Глава управления Комитета административной полиции МВД Бахытжан Амирханов подчеркивает, что особый интерес полиции привлекло то, что в предлагаемом ассортименте были печенья с начинкой из смолы каннабиса.

"Изъято 238 штук необычных кондитерских изделий весом по 100 г каждое. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято около 12 кг различных наркотиков, в том числе свыше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса". Бахытжан Амирханов

Кроме того, изъяты крупные суммы наличных денег, банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумирования и фасовки, цветная изолента, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о сбыте наркотиков.

"В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемые взяты под стражу". Бахытжан Амирханов

Неделей ранее, 14 октября, сообщалось о том, что в Казахстане перекрыли крупный канал поставки "синтетики". Подробности можно узнать по этой ссылке.