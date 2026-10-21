Спецоперация в Астане: МВД и СГО накрыли круглосуточный наркошоп "Пепе"
Так, по данным ведомства, в поле зрения оперативников попал интернет-магазин "Пепе", посредством которого в Астане был налажен устойчивый канал распространения наркотиков.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно со Службой государственной охраны одновременно на съемных квартирах задержаны пятеро мужчин старше 30 лет".Пресс-служба МВД РК
Известно, что преступники действовали по иерархии "организатор – фасовщик – складмен – закладчик".
Фигуранты круглосуточно снабжали потребителей наркотиками каннабисной группы: марихуаной, гашишем, смолой каннабиса и другими видами наркотических средств.
Глава управления Комитета административной полиции МВД Бахытжан Амирханов подчеркивает, что особый интерес полиции привлекло то, что в предлагаемом ассортименте были печенья с начинкой из смолы каннабиса.
"Изъято 238 штук необычных кондитерских изделий весом по 100 г каждое. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято около 12 кг различных наркотиков, в том числе свыше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса".Бахытжан Амирханов
Кроме того, изъяты крупные суммы наличных денег, банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумирования и фасовки, цветная изолента, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о сбыте наркотиков.
"В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемые взяты под стражу".Бахытжан Амирханов
Неделей ранее, 14 октября, сообщалось о том, что в Казахстане перекрыли крупный канал поставки "синтетики". Подробности можно узнать по этой ссылке.