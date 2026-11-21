Необычная причина пожара: в Семее загорелась подсолнечная шелуха
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В области Абай пожарные ликвидировали возгорание на территории маслоцеха в районе рынка, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ночь на 21 ноября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, маслоцех расположен в Северном промышленном узле города Семея.
По прибытии пожарных было установлено, что в отдельно стоящей котельной из-за перекаливания печи произошло возгорание складированной шелухи подсолнечника.
Спасатели оперативно справились с огнем. Сообщается, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Утром 20 ноября 2026 года в Медеуском районе Алматы произошел крупный пожар на территории университета.
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