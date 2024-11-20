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Автомобилист протаранил магазин с людьми в Актау

Автомобилист протаранил магазин с людьми в Актау, пострадала девушка, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:25 Фото: скриншот из видео
20 ноября 2024 года в Актау автомобиль въехал в продуктовый магазин, есть пострадавшая, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что инцидент произошел в 27 микрорайоне, рядом с домом №4 и попал на камеры очевидцев. В результате происшествия пострадала 19-летняя девушка.

По данным пресс-службы Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, она оказалась зажатой между полок.

"Пациентка жаловалась на боли в левой ноге, в спине, в левом тазобедренном суставе. Чувствовала ограничение в движениях. По ее словам, она получила травмы в результате ДТП, когда машина въехала в магазин, продуктовые полки защемили ей ноги и поясницу".Пресс-служба Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи

Медики не исключают переломов, ушибов внутренних органов. Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу для обследования.

В Департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ДТП. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". Ему грозит штраф в размере от 20 (73 840 тенге) до 60 (221 520 тенге) МРП. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Назначена экспертиза. После результата экспертизы будет рассмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем пострадали два водителя общественного транспорта.

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