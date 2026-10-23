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Общество

В Алматы разразился скандал вокруг вызова 102

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:56 Фото: Zakon.kz
Пять звонков, обвинения в адрес полиции и видео в социальных сетях. Департамент полиции (ДП) Алматы проверил публикацию о якобы несвоевременном реагировании на вызов 102, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в популярной сети Instagram появилось видео, автор которого утверждала, что неоднократно пыталась дозвониться в полицию и долго ждала прибытия экипажа.

Однако, как заявили в пресс-службе городского ДП, проверка показала другую картину.

После поступления первого звонка на номер 102 информация незамедлительно была передана в Алатауский район, а на место направили экипаж "Буран-114".

"Согласно данным GPS и записям нагрудных видеорегистраторов, сотрудники полиции своевременно прибыли по указанному адресу. Однако дверь подъезда никто не открыл, а заявительница не отвечала на телефонные звонки. Полицейские неоднократно пытались связаться с ней и повторно выезжали на место".Пресс-служба ДП Алматы

В итоге после проверок женщину привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации.

"Призываем граждан ответственно относиться к публикациям в социальных сетях и проверять достоверность сведений, прежде чем обвинять кого-либо в бездействии".Пресс-служба ДП Алматы

Немного ранее мы писали о том, что алматинка дала яростный отпор мужчине в автобусе – казахстанцы восхитились, а полиция ее наказала.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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