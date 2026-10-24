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Происшествия

15 человек спасли при пожаре в многоэтажке Караганды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 15 человек из горящего многоэтажного дома в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 24 октября 2026 года, пожар произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамыраева. Горели мебель и домашние вещи.

"Силы МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В ходе разведки и тушения пожара спасатели с использованием спасательных колпаков спасли 8 человек, в том числе 5 детей. Еще 7 человек были эвакуированы по лестничному маршу", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар ликвидировали в короткие сроки. Пострадавших нет.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее в Щучинске из-за пожара эвакуировали 75 человек.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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