15 человек спасли при пожаре в многоэтажке Караганды
Фото: Zakon.kz
Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 15 человек из горящего многоэтажного дома в Караганде, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС 24 октября 2026 года, пожар произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамыраева. Горели мебель и домашние вещи.
"Силы МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В ходе разведки и тушения пожара спасатели с использованием спасательных колпаков спасли 8 человек, в том числе 5 детей. Еще 7 человек были эвакуированы по лестничному маршу", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожар ликвидировали в короткие сроки. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее в Щучинске из-за пожара эвакуировали 75 человек.
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