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Происшествия

BMW внезапно вылетел на тротуар и сбил трех женщин на юге Казахстана: момент попал на видео

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 19:19 Фото: pexels
В Жамбылской области водитель иномарки сбил трех пешеходов прямо на тротуаре. Кадры с моментом дорожно-транспортного происшествия распространились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Кордай. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Kozachkov offside, видно, как легковой автомобиль внезапно съезжает с проезжей части и на полной скорости сбивает трех женщин, стоявших на тротуаре.

В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали случившееся и заявили, что виновник аварии уже установлен.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в селе Кордай водитель автомобиля BMW привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 610 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений и принятия дальнейшего процессуального решения", – сообщили Zakon.kz 24 октября 2026 года в ДП Жамбылской области.

В Павлодаре произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате ДТП травмы получили медики, транспортировавшие пациента.

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Канат Болысбек
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