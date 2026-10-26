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Происшествия

Пытался сбежать: водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 05:29 Фото: Zakon.kz
В Костанае полиция начала досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием Volkswagen Passat и маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с места аварии. По информации Департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло вечером 25 октября 2026 года.

"Около 21:10 водитель легкового автомобиля нарушив правила дорожного движения , проигнорировал требования полиции об остановке и продолжил движение. На перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Алтынсарина он проехал на красный свет и столкнулся с автобусом", – проинформировали в ДП.

В результате столкновения погиб водитель Volkswagen, пассажир был госпитализирован. В автобусе в момент аварии находились 55 человек. Двоим пассажирам помощь оказали на месте. По данным "Нашей газеты", пять человек были госпитализированы.

Полицейские проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Оказалось, что один из участников аварии не имел водительских прав.

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Камила Салкымбаева
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