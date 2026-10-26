Во время ремонта комбайна подростку зажало ногу в жатке в Туркестанской области

26 октября 2026 года на территории крестьянского хозяйства в селе Асыката Туркестанской области произошёл несчастный случай с участием 17-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время проведения ремонтных работ на комбайне нога подростка оказалась зажата в жатке сельскохозяйственной техники.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. При помощи специальных инструментов они освободили пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что полицейские спасли мужчину в Петропавловске.