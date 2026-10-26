Во время ремонта комбайна подростку зажало ногу в жатке в Туркестанской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
26 октября 2026 года на территории крестьянского хозяйства в селе Асыката Туркестанской области произошёл несчастный случай с участием 17-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время проведения ремонтных работ на комбайне нога подростка оказалась зажата в жатке сельскохозяйственной техники.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. При помощи специальных инструментов они освободили пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли мужчину в Петропавловске.
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