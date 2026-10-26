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Происшествия

Три девушки обратились за помощью к спасателям во время спуска с горы близ Алматы

Три девушки обратились за помощью к спасателям во время спуска с горы близ Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 21:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Талгарском районе Алматинской области спасатели оказали помощь трем 19-летним девушкам, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы в районе пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на высоте 3 010 м над уровнем моря. Из-за крутого склона девушки не смогли продолжить спуск и обратились за помощью.

Спасатели сопроводили их до автомобильной трассы в направлении поселка Бесагаш. Медицинская помощь девушкам не потребовалась.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и ребенок застряли в снежной грязи на дороге между селами в ВКО.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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