Полицейские протаранили иномарку в Астане

В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского авто, сообщает Zakon.kz.

Кадры с последствиями аварии появились в соцсетях 27 октября 2026 года.

"Патрульный автомобиль влетел в Chevrolet Cobalt, отчего тот буквально вылетел и зацепил еще одну машину", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали, что инцидент произошел вечером 26 октября.

"Водитель автомобиля Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet Cobalt, в результате чего произошло столкновение. После удара Chevrolet Cobalt отбросило на ограждение и припаркованный автомобиль", – говорится в сообщении.

В результате аварии обошлось без пострадавших. Полиция по данному факту проводит проверку.

Между тем столичным патрульным пришлось гоняться за двухколесным транспортом, управлял которым несовершеннолетний. Его экстремальное задержание попало на видео.