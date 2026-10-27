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Происшествия

Полицейские протаранили иномарку в Астане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 12:42 Фото: unsplash
В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского авто, сообщает Zakon.kz.

Кадры с последствиями аварии появились в соцсетях 27 октября 2026 года.

"Патрульный автомобиль влетел в Chevrolet Cobalt, отчего тот буквально вылетел и зацепил еще одну машину", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали, что инцидент произошел вечером 26 октября.

"Водитель автомобиля Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet Cobalt, в результате чего произошло столкновение. После удара Chevrolet Cobalt отбросило на ограждение и припаркованный автомобиль", – говорится в сообщении.

В результате аварии обошлось без пострадавших. Полиция по данному факту проводит проверку.

Между тем столичным патрульным пришлось гоняться за двухколесным транспортом, управлял которым несовершеннолетний. Его экстремальное задержание попало на видео.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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