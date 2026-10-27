Полицейские протаранили иномарку в Астане
Фото: unsplash
В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского авто, сообщает Zakon.kz.
Кадры с последствиями аварии появились в соцсетях 27 октября 2026 года.
"Патрульный автомобиль влетел в Chevrolet Cobalt, отчего тот буквально вылетел и зацепил еще одну машину", – говорится в описании.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали, что инцидент произошел вечером 26 октября.
"Водитель автомобиля Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet Cobalt, в результате чего произошло столкновение. После удара Chevrolet Cobalt отбросило на ограждение и припаркованный автомобиль", – говорится в сообщении.
В результате аварии обошлось без пострадавших. Полиция по данному факту проводит проверку.
Между тем столичным патрульным пришлось гоняться за двухколесным транспортом, управлял которым несовершеннолетний. Его экстремальное задержание попало на видео.
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