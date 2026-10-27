Погоня и экстремальное задержание попали на видео в Астане: что произошло

В Астане водитель скутера нарушил правила дорожного движения (ПДД) и устроил погоню с полицией, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, стражи порядка выявили водителя скутера, нарушавшего ПДД в сквере на улице Кенесары, около входа в здание филармонии.

"Прибывшие на место полицейские подтвердили факт нарушения. Несовершеннолетний водитель скутера, передвигавшийся без государственных регистрационных номерных знаков, проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Продолжив движение по улице Кенесары, он повернул на проспект Сарыарка. На пересечении проспекта Сарыарка и улицы Абая водитель был принудительно остановлен и задержан сотрудниками полиции", – сообщили в ДП 27 октября 2026 года.

В отношении законного представителя юного гонщика составлен административный протокол по части 5 статьи 612 КоАП РК за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа.

Скутер водворен на штрафную стоянку.

Водителя иномарки отправили под арест в Астане после того, как он перекрыл движение автобусу и попытался устроить разборки с его водителем.