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Общество

Молодые сосны закидали кирпичами: полиция вмешалась и наказала застройщика в Караганде

Караганда, сосны, брусчатка, ремонт, застройщик, наказание, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:01 Фото: Instagram/novosti.karaganda.kazakhstan и novosti.karaganda
В Караганде полицейские установили застройщика и привлекли его к ответственности за нарушение правил содержания зеленых насаждений и общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что карагандинцы возмутились из-за того, что молодые сосны закидали кирпичами во время ремонта. Видео появилось в соцсетях. Горожане рассказали, что деревья "так долго болели, но наконец-то прижились". По их словам, за ними каждый день ухаживал местный житель.

Сегодня стало известно, что видеообращение жителей Караганды привлекло внимание Юго-Восточного отдела полиции. Проверка подтвердила факты повреждения зеленых насаждений и демонтажа тротуарной плитки.

"В результате проведенной проверки стражи порядка установили виновное лицо – им оказался один из местных застройщиков. Его действия привели к существенным нарушениям, касающимся как состояния окружающей среды, так и общего благоустройства жилой зоны. За самоуправство и пренебрежение установленными нормами строительная организация была привлечена к административной ответственности", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 13 октября 2026 года.

Застройщик получил штрафы, суммарно составившие более 200 тыс. тенге. Из них:

  • 86 500 тенге – за нарушение правил благоустройства,
  • 130 560 тенге – за несоблюдение норм содержания и защиты зеленых насаждений.
"Однако наказание не ограничилось лишь финансовыми санкциями. Помимо штрафов, нарушитель взял на себя обязательства в кратчайшие сроки устранить все выявленные недочеты, возникшие в результате проведенных работ, и высадить за свой счет 100 саженцев".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Особое внимание было уделено восстановлению нарушенного порядка, включая возврат на место демонтированной тротуарной плитки.

Также сообщается, что представитель ТОО выразил официальные извинения жителям дома за доставленные неудобства и испорченное настроение.

В конце сентября 2026 года стало известно, что в Алматы в рамках благоустройства территории на ул. Курмангазы бетоном залили часть участка, прилегающего вплотную к деревьям. Это крайне возмутило горожан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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