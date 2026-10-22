Мошенничество почти на миллиард тенге: чем закончилось дело в Караганде

В Караганде вынесли приговор по громкому делу о мошенничестве. Бизнесвумен и менеджер обманули около 500 человек. Они обещали клиентам товары из Китая, Турции и России в четыре раза дешевле рыночной стоимости, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в мессенджерах дамы предлагали заказать через них предметы быта, технику и даже автомобили. Цены были слишком привлекательными – ниже рыночных в несколько раз. Свои услуги они рекламировали у блогеров и сами демонстрировали успешную жизнь. В итоге у них заказали товаров почти на миллиард. Однако покупки получили только первые клиенты. Остальные в ожидании товара уже третий год.

22 октября 38-летнюю бизнесвумен, которая воспитывает семерых детей, приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии с отсрочкой на год из-за двухлетнего ребенка. Точно такой же срок получила ее подчиненная. Также суд обязал вернуть деньги потерпевшим. Осужденная считает приговор несправедливым и заверяет, что сама стала жертвой недобросовестных поставщиков.

"Я неоднократно заявляла и говорила, что меня также обманули. Об этом никто не сказал, никто не хотел это расследовать. Изначально, когда меня не задержали, я делала возвраты. Как могла я делала эти возвраты. Я считаю, что в моей работе никаких мошеннических действий не было и умыслов не было", – заявила подсудимая.

Ранее сообщалось, что в Актау задержали популярного блогера.