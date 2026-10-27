#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
455.63
507.89
5.65
Происшествия

Машины превратились в груду металла: смертельное ДТП произошло в Экибастузе

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 23:54 Фото: Zakon.kz
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Экибастузе с участием двух автомобилей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На видеозаписи видны серьезно поврежденные автомобили и работающие на месте аварии экстренные службы.

Официальную информацию о произошедшем автостолкновении и его последствиях предоставили в правоохранительных органах региона.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух транспортных средств марки Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt, произошедшего 25 октября в городе Экибастузе, в результате которого один человек погиб и двое травмированы", – сообщили 27 октября 2026 года Zakon.kz в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что все обстоятельства и точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.

Кроме того, стражи порядка напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных условий и регулярно контролировать техническое состояние своих автомобилей.

Ранее в Усть-Каменогорске водитель Toyota Town Ace устроил серию столкновений во дворе жилого дома: машина врезалась в столб, задела припаркованный автомобиль, едва не въехала в ворота храма и повредила крыльцо магазина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
11:12, 13 ноября 2025
Смертельное ДТП произошло в Астане
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
01:13, 25 августа 2026
Вылетел на встречную полосу: смертельное ДТП произошло на мосту в Семее
Грузовик, внедорожник и автобус не поделили дорогу: смертельное ДТП произошло в Астане
18:20, 22 февраля 2024
Грузовик, внедорожник и автобус не поделили дорогу: смертельное ДТП произошло в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
23:51, 27 октября 2026
Новак Джокович признался, почему ему комфортнее играть под крышей
Фото: UFC
23:06, 27 октября 2026
Деметриус Джонсон назвал следующего претендента на пояс UFC в полулёгком весе
Фото: КФБ
22:46, 27 октября 2026
Казахстанская боксёрша Кудайгенова проиграла россиянке в финальном бою ЧМ-2026
Фото: КХЛ
22:11, 27 октября 2026
Бояркин и Мусоров помогли "Адмиралу" взять верх над "Ладой" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: