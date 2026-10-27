Машины превратились в груду металла: смертельное ДТП произошло в Экибастузе
Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На видеозаписи видны серьезно поврежденные автомобили и работающие на месте аварии экстренные службы.
Официальную информацию о произошедшем автостолкновении и его последствиях предоставили в правоохранительных органах региона.
"Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух транспортных средств марки Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt, произошедшего 25 октября в городе Экибастузе, в результате которого один человек погиб и двое травмированы", – сообщили 27 октября 2026 года Zakon.kz в пресс-службе ДП Павлодарской области.
В ведомстве добавили, что все обстоятельства и точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.
Кроме того, стражи порядка напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных условий и регулярно контролировать техническое состояние своих автомобилей.
Ранее в Усть-Каменогорске водитель Toyota Town Ace устроил серию столкновений во дворе жилого дома: машина врезалась в столб, задела припаркованный автомобиль, едва не въехала в ворота храма и повредила крыльцо магазина.