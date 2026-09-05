Лесные пожары вспыхнули сразу в трех областях Казахстана

5 сентября 2026 года по республике зарегистрировано три лесных пожара. Тревожная ситуация в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, уровень пожарной опасности остается высоким из-за сохранения в ряде регионов грозовых фронтов и аномально жаркой погоды.

"Были оперативно привлечены необходимые силы и средства, а работы по полной ликвидации пожаров были ускорены. В тушении принимают участие вертолет РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенный водосливным устройством, а также сотрудники лесной охраны", – отметили в Минэкологии РК.

Спасатели и сотрудники лесной охраны работают в усиленном режиме, непрерывно проводятся воздушное и наземное патрулирование.

Казахстанцев призывают в пожароопасный период строго соблюдать требования пожарной безопасности, ответственно относиться к мерам безопасности на природе и проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем.

5 сентября 2026 года стало известно, что 70 человек, 21 единицу техники и вертолет "Казавиаспаса" привлекли к тушению пожара в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Там примерно в 20 км от села Нурлы, загорелись сухая трава и камыш. Возгорание произошло на открытой территории недалеко от реки Или.

