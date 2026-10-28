Уличный туалет провалился в землю вместе с женщиной в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

В поселке Атамекен женщина оказалась в ловушке после того, как уличный туалет провалился в грунт. Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы "112", сообщает Zakon.kz.

Прибывшие спасатели удерживали конструкцию, чтобы предотвратить ее дальнейшее обрушение, демонтировали дверь и извлекли женщину. После спасения ее передали бригаде скорой помощи для медицинского осмотра. Ранее сообщалось, что мужчине потребовалась помощь врачей и спасателей в Алматы.

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