Уличный туалет провалился в землю вместе с женщиной в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
В поселке Атамекен женщина оказалась в ловушке после того, как уличный туалет провалился в грунт. Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы "112", сообщает Zakon.kz.
Прибывшие спасатели удерживали конструкцию, чтобы предотвратить ее дальнейшее обрушение, демонтировали дверь и извлекли женщину.
После спасения ее передали бригаде скорой помощи для медицинского осмотра.
Ранее сообщалось, что мужчине потребовалась помощь врачей и спасателей в Алматы.
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