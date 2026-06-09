Годовалый ребенок упал в уличный туалет в Туркестанской области

Фото: magnific.com

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Темирлан Туркестанской области годовалый ребенок упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены сотрудники МЧС, которые аккуратно вытащили ребенка и передали службе 103. О состоянии малыша не сообщается. Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время! Ранее сообщалось, что в Шымкенте мальчик провалился в 12-метровый колодец.

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