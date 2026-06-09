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Происшествия

Годовалый ребенок упал в уличный туалет в Туркестанской области

В Туркестанской области ребенка спасли после падения в уличный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 20:53 Фото: magnific.com
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Темирлан Туркестанской области годовалый ребенок упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены сотрудники МЧС, которые аккуратно вытащили ребенка и передали службе 103.

О состоянии малыша не сообщается.

Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время!

Ранее сообщалось, что в Шымкенте мальчик провалился в 12-метровый колодец.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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