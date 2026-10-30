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Происшествия

Пожар разгорелся в сауне в Алматинской области

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пожар произошел рано утром 30 октября 2026 года в городе Конаев на улице Капшагай, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сауна находилась на цокольном этаже шестиэтажного здания.

До прибытия пожарных подразделений люди самостоятельно покинули здание. Пожар ликвидировали на общей площади 70 квадратных метров. Сообщается, что пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

В МЧС также напомнили о правилах пожарной безопасности:

  • следите за исправностью электропроводки и электрооборудования;
  • не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
  • соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов;
  • не загромождайте эвакуационные выходы.

В ночь на 30 октября огонь охватил мусорный полигон в Алматинской области. Площадь пожара составила 300 кв. м.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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