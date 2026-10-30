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События

Невидимый хищник леса попал в кадр на северо-востоке Казахстана

рысь, видео, МЭПР РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 09:22 Фото: Telegram/qazfwc
Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 30 октября 2026 года, поделился кадрами с невидимым хищником леса, сообщает Zakon.kz.

Речь – о рыси.

"Встретить ее в дикой природе – настоящая редкость! Осторожная, ловкая и невероятно скрытная рысь – одна из самых загадочных хищниц леса. Она практически бесшумно передвигается среди деревьев и редко попадается человеку на глаза. Острый слух, мощные лапы и маскировочная окраска помогают ей оставаться незаметной в естественной среде", – рассказали в резервате "Ертіс орманы" в пятницу.

Такие редкие кадры, как отметили специалисты, позволяют заглянуть в скрытую от человека жизнь дикой природы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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