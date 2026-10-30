Невидимый хищник леса попал в кадр на северо-востоке Казахстана

Фото: Telegram/qazfwc

Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 30 октября 2026 года, поделился кадрами с невидимым хищником леса, сообщает Zakon.kz.

Речь – о рыси. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ертіс Орманы Табиғи Резерваты (@ertisormany_2003) "Встретить ее в дикой природе – настоящая редкость! Осторожная, ловкая и невероятно скрытная рысь – одна из самых загадочных хищниц леса. Она практически бесшумно передвигается среди деревьев и редко попадается человеку на глаза. Острый слух, мощные лапы и маскировочная окраска помогают ей оставаться незаметной в естественной среде", – рассказали в резервате "Ертіс орманы" в пятницу. Такие редкие кадры, как отметили специалисты, позволяют заглянуть в скрытую от человека жизнь дикой природы. Материал по теме Казахстанцам показали живописное озеро, спрятанное среди гор 28 октября 2026 года стало известно, что в Алматинском государственном природном заповеднике в объектив камеры попал один из самых величественных обитателей горных лесов – марал (Cervus elaphus).

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