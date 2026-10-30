Лобовое ДТП у зоопарка в Алматы: четверо пострадали при опрокидывании Damas

Сегодня, 30 октября 2026 года, на улице Апорт, проходящей вдоль Алматинского зоопарка, произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Daewoo Damas, сообщает Zakon.kz.

От удара Damas отбросило в сторону: автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся на бок. В салоне находились четверо сотрудников зоопарка, которые, по предварительной информации, только что отправились по рабочим делам.

Все четверо пострадавших были госпитализированы с различными травмами. У некоторых диагностировали ушибы, у других – переломы. Водителю Mitsubishi Lancer медицинская помощь не потребовалась.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит установить обстоятельства дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) и степень вины каждого из водителей.

28 октября сообщалось, что в Астане четыре человека пострадали во время ДТП с участием автобуса. Подробности – тут.