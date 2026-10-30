Опасная затея двух подростков закончилась реанимацией в Акмолинской области

В Акмолинской области школьник попал в реанимацию после того, как залез на крышу поезда. Мальчика ударило током. Он получил серьезные ожоги – порядка 70% тела, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в поселке Шортанды. Там накануне вечером два друга решили забраться на крышу железнодорожного состава. В итоге оба подростка получили мощный разряд. Сильнее всего пострадал 15-летний мальчик, он лез первым. У него обожжено тело, голова и конечности.

В данное время девятиклассник в реанимации в тяжелом состоянии. Его друг почти не пострадал и теперь рассказывает полицейским, как все произошло.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

"В области головы и шеи диагностированы ожоги второй и третьей степени. Также имеются ожоги грудной клетки, спины и ног первой и второй степени. В целом состояние пациента тяжелое. Лечение проводим совместно с областными врачами-комбустиологами". Хирург-травматолог Шортандинской районной больницы Марат Даулетов

Ранее сообщалось, что в Малайзии удар током тяжело травмировал троих подростков.