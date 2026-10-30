#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
453.87
508.33
5.65
Происшествия

Опасная затея двух подростков закончилась реанимацией в Акмолинской области

Опасная затея двух подростков закончилась реанимацией в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 23:14 Фото: magnific.com
В Акмолинской области школьник попал в реанимацию после того, как залез на крышу поезда. Мальчика ударило током. Он получил серьезные ожоги – порядка 70% тела, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в поселке Шортанды. Там накануне вечером два друга решили забраться на крышу железнодорожного состава. В итоге оба подростка получили мощный разряд. Сильнее всего пострадал 15-летний мальчик, он лез первым. У него обожжено тело, голова и конечности.

В данное время девятиклассник в реанимации в тяжелом состоянии. Его друг почти не пострадал и теперь рассказывает полицейским, как все произошло.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

"В области головы и шеи диагностированы ожоги второй и третьей степени. Также имеются ожоги грудной клетки, спины и ног первой и второй степени. В целом состояние пациента тяжелое. Лечение проводим совместно с областными врачами-комбустиологами". Хирург-травматолог Шортандинской районной больницы Марат Даулетов

Ранее сообщалось, что в Малайзии удар током тяжело травмировал троих подростков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры
02:19, 20 июля 2025
В Алматы подростка ударило током на крыше поезда
Удар током
06:50, 26 декабря 2025
Казахстанец попал в реанимацию после удара током у подъезда
подростки избили одноклассника в Актюбинской области
00:37, 01 ноября 2025
Подростки толпой избили одноклассника в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:55, 30 октября 2026
"Барыс" совершил камбэк и вырвал победу у "Шанхайских Драконов" в матче КХЛ
Фото: &quot;Шанхай Шэньхуа&quot;
23:13, 30 октября 2026
Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заинтересовал клубы Казахстана
Фото: UWW
22:38, 30 октября 2026
Видео всех финальных схваток в весовой категории до 97 кг на ЧМ по борьбе в Астане
Фото: instagram.com/kuat__khamitov
22:01, 30 октября 2026
Куат Хамитов нокаутировал российского бойца на турнире ACA 209 в Душанбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: