Праздник закончился кошмаром: удар током тяжело травмировал троих подростков

В Малайзии во время религиозного шествия произошел несчастный случай с подростками, несущими флаг. С порывом ветра флагшток задел линию электропередачи, в результате чего трое участников получили сильнейшие ожоги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mothership, инцидент произошел вечером в штате Кедах во время праздничной процессии. Около 20:45 из-за резкого порыва ветра и прошедшего дождя намокший флаг отклонился от маршрута и задел высоковольтную линию электропередачи, что спровоцировало громкий хлопок и вспышку искр.

Находившиеся на месте дежурные медики незамедлительно оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу. По информации полиции, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 21:20. В результате удара током пострадали двое 17-летних и один 16-летний подросток.

"Наиболее тяжелые травмы получил 16-летний юноша – у него диагностировано 80% ожогов тела, сейчас он находится в коме. У его 17-летних спутников зафиксированы ожоги 20% и 40% поверхности тела, включая руки и лицо. Оба старших подростка уже пришли в сознание и находятся под наблюдением врачей", – говорится в сообщении издания.

Представитель храма по фамилии Се отметил, что подобные происшествия у них никогда ранее не случались. Он подчеркнул, что трагедия произошла из-за непогоды, и призвал общественность воздержаться от слухов. Организаторы заверили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Ранее в Индии 46-летняя женщина погибла от удара молнии, когда возвращалась с работы домой во время грозы. Врачи местной больницы не смогли спасти пострадавшую.