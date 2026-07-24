Четыре лесных пожара за сутки: какие регионы Казахстана затронул огонь

24 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана произошло четыре лесных пожара, сообщает Zakon.kz.

По регионам:

ГНПП "Буйратау" – один пожар;

ГНПП "Катон-Карагай" – один пожар;

ГЛПР "Семей орманы" – два пожара.

Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе патрулирования государственной лесной охраны и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Благодаря оперативному реагированию, а также слаженным действиям работников лесного хозяйства с привлечением необходимых сил и техники пожары были в кратчайшие сроки локализованы, угроза их дальнейшего распространения устранена.

По предварительным данным, причиной возникновения лесных пожаров стали грозовые разряды.

"В связи с сохранением на территории страны грозовых фронтов государственная лесная охрана и силы РГКП "Казавиалесоохрана" продолжают работу в усиленном режиме с целью предупреждения и оперативной ликвидации лесных пожаров. Авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов осуществляются на постоянной основе". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана

Ранее "Казгидромет" выпустил важное предупреждение из-за экстремальной жары.