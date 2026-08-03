13 лесных пожаров за сутки: в Казахстане сохраняется опасная ситуация

За прошедшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано 13 лесных пожаров. Большинство очагов возгорания были оперативно обнаружены благодаря авиационному патрулированию и системе раннего выявления лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По данным профильных служб, два пожара произошли в Восточно-Казахстанской области. Еще по одному возгоранию зафиксировано в Карагандинской области, государственных природных заповедниках "Маркаколь" и "Коргалжын", национальном парке "Баянаул" и на территории РГП "Жасыл аймак". По два пожара зарегистрированы в национальном парке "Каркаралы", а также в государственных лесных природных резерватах "Ертіс орманы" и "Семей орманы".

После поступления сообщений о возгораниях к местам пожаров незамедлительно были направлены силы лесных учреждений. В ликвидации огня задействованы вертолет Ми-8 РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенный водосливным устройством, авиапожарная служба и подразделения государственной лесной охраны.

В настоящее время в отдельных регионах продолжаются работы по полной ликвидации оставшихся очагов.

В профильном ведомстве отметили, что из-за жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Государственная лесная охрана и РГКП "Казавиалесоохрана" продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая постоянное авиационное и наземное патрулирование лесного фонда.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в храме Василия Блаженного.