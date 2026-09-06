Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в Алматы: что известно
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алатауском районе Алматы произошел пожар в микрорайоне Улжан-1. Возгорание началось на кровле двухэтажного здания, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли подразделения МЧС, был развернут оперативный штаб. Спасатели организовали подачу воды и ликвидировали пожар.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают специалисты.
Ранее сообщалось, что два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе.
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