Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в Алматы: что известно

В Алатауском районе Алматы произошел пожар в микрорайоне Улжан-1. Возгорание началось на кровле двухэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли подразделения МЧС, был развернут оперативный штаб. Спасатели организовали подачу воды и ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе.