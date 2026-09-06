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Происшествия

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в Алматы: что известно

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 22:39 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алатауском районе Алматы произошел пожар в микрорайоне Улжан-1. Возгорание началось на кровле двухэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли подразделения МЧС, был развернут оперативный штаб. Спасатели организовали подачу воды и ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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