"Я боялся потерять сына": казахстанец объяснил нападение на врача

Казахстанец, набросившийся на врача в Актау, рассказал свою версию произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По словам Шаншархана Абдухалима, 19 октября 2026 года его сыну стало плохо: у мальчика сильно болел живот, поднялась температура до +39°С. Скорая помощь доставила ребенка в больницу с подозрением на аппендицит.

В приемном отделении, как отмечает автор в беседе с изданием Lada, пришлось долго добиваться осмотра и обследования сына.

"Первый анализ показал повышенный уровень лейкоцитов – около 21,5-22. Несмотря на это, вечером нам предложили вернуться домой. Я не согласился и около 23:00 настоял на повторном анализе, который снова показал высокий уровень лейкоцитов – около 21. После этого ребенка оставили в больнице под наблюдением. Утром другой хирург осмотрел мальчика и направил его на операцию. Она прошла успешно", – рассказывает отец мальчика.

Уже 31 октября у ребенка снова заболел живот, поэтому отец привез мальчика в областную детскую больницу. Там он вновь встретил того самого же хирурга, с которым у него уже был конфликт во время предыдущего обращения.

Мужчина заявляет, что врач встретил его с усмешкой и, по его восприятию, дал понять, что может отказаться осматривать ребенка. Мужчина пытался сдержаться, но в итоге между ними произошел конфликт.

Об инциденте в приемном отделении областной детской больницы стало известно 1 ноября. В Департаменте полиции Мангистауской области уточнили, что возбуждено уголовное дело. А пострадавший хирург уже вернулся к работе и заступил на дежурство.

Стоит напомнить, что с 7 марта 2026 года в Казахстане действует отдельная уголовная ответственность за нападение на медицинских работников при исполнении служебных обязанностей.