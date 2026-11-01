Отец ребенка набросился на медика в больнице Актау

В Актау произошел конфликт между отцом ребенка и детским хирургом областной больницы. По факту нападения полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По информации медучреждения, хирург осмотрел ребенка, провел необходимые обследования и объяснил отцу, что показаний для госпитализации нет. После этого мужчина пнул стол и набросился на врача, схватив его за шею, пишет lada.kz.

Находившиеся рядом люди с трудом оттащили нападавшего. На место вызвали полицию.

В больнице сообщили, что пострадавший хирург уже вернулся к работе и заступил на дежурство.

В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили возбуждение уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С 7 марта 2026 года в Казахстане действует отдельная уголовная ответственность за нападение на медицинских работников при исполнении служебных обязанностей.

Согласно статье 380-3 УК РК, за насилие, не опасное для жизни и здоровья, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если действия представляли опасность для жизни и здоровья, наказание может составить от пяти до десяти лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 12 лет.

Окончательная квалификация действий мужчины будет зависеть от результатов расследования.

Ранее в Казнете появилась информация о задержании бывшего акима Жанаозена Жансейта Кайнарбаева.