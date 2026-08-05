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Происшествия

Избили, сняли на видео и разослали: жестокое нападение на школьника в Актау

Избили, сняли на видео и разослали: жестокое нападение на школьника в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 22:42 Фото: Zakon.kz
В Актау родные 14-летнего школьника требуют наказать его обидчиков. Двое подростков жестоко избили сверстника, сняли это на видео и стали рассылать друзьям. Сейчас пострадавший с травмой головы находится в детской больнице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала КТК сестра пострадавшего Актоты Ахметкызы, ее младший брат Абиш вышел в магазин. Во дворе к нему подошли двое подростков и начали разговор. Затем они силой отобрали у мальчика телефон и от его имени написали сообщение товарищу. Когда тот не вышел на улицу, подростки набросились на Абиша и жестоко избили его. Все это сняли на видео и отправили приятелю с угрозой и требованием, чтобы тот вышел к ним на разговор.

"Они совершенно не раскаиваются. Полностью признают, что сделали. Говорят открыто: "Да, это я избил. Если понадобится, снова изобью. И что вы мне сделаете?" Рядом с одним из них стояла мать. Ни сожаления, ни раскаяния у них нет. После того как участковый отказался принимать заявление, мы обратились напрямую в городское управление полиции". Актоты Ахметкызы

По ее словам, брат стал случайной жертвой конфликта между другими ребятами. После нападения школьника доставили в областную детскую больницу. Врачи диагностировали тяжелую травму головы и экстренно госпитализировали подростка. В полиции начали расследование.


"Подобные действия квалифицируются как тяжкое преступление, за совершение которого законодательством предусмотрена уголовная ответственность. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних их законные представители привлечены к ответственности". Пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева

Ранее сообщалось, что в Алматы жестокое групповое избиение попало на видео.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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