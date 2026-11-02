Загадочную смерть 22-летнего парня расследуют на юге Казахстана: что известно о трагедии

В Шымкенте сотрудники полиции расследуют обстоятельствa гибели 22-летнего молодого человека. Парень погиб в результате падения с высоты 16-этажного жилого комплекса, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. По информации автора публикации, трагедия произошла на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова, куда прибыли сотрудники полиции.

Позже в Департаменте полиции Шымкента подтвердили гибель 22-летнего молодого человека.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело", – сообщили 2 ноября 2026 года Zakon.kz в ДП Шымкента.

В полиции также добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Усть-Каменогорске пожилая женщина выжила после падения из окна второго этажа жилого дома. Пострадавшую с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали.