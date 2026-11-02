Протаранил на полном ходу: жуткое ДТП с грузовиком и поездом произошло на западе Казахстана

В Мангистауской области на железнодорожном переезде Актауского морского порта произошло столкновение грузового автомобиля "МАЗ" и тепловоза. Об этом рассказали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.

Инцидент зарегистрировали 2 ноября 2026 года в 16:55 на неохраняемом и нерегулируемом переезде подъездного пути. Водитель большегруза не уступил дорогу поездному составу, следовавшему резервом со скоростью около 5 км/ч.

Несмотря на отсутствие жертв и пострадавших, сам тепловоз получил серьезные технические повреждения.

"О происшествии сообщено в линейный отдел полиции на станции Мангистау. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение водителем правил дорожного движения". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Ранее на трассе из Темиртау в Караганду произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda. За рулем находилась 18-летняя девушка, которая скончалась от полученных травм в больнице.