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Происшествия

Загадочная гибель двоих детей в квартире на юге Казахстана: что известно о трагедии

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 23:12 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей в квартире одного из многоэтажных домов. По предварительной версии, причиной трагедии стало смертельное отравление угарным газом, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции города, по данному факту уже начато расследование. Правоохранители квалифицировали произошедшее по статье УК РК, предусматривающей ответственность за выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей.

"По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее и полное установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали 21 октября 2026 года в ДП Шымкента корреспонденту Zakon.kz.

Как сообщает сайт местного телеканала "Otyrar", гибель детей произошла в квартире пятиэтажного дома, расположенного в микрорайоне "Восток". Жертвами происшествия стали четырехлетний мальчик и 15-летняя девочка.

Кроме того, в результате инцидента пострадали еще три человека, которых экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что угарный газ едва не погубил двух детей в казахстанской семье.

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Канат Болысбек
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