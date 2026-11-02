От легкого удара до переворота: необычное ДТП с двумя Camry произошло в Алматы

В Алматы в ночь на 3 ноября 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух седанов одной марки. На пересечении Талгарского тракта и улицы Аяз би не поделили дорогу автомобили Toyota Camry, один из которых в результате аварии перевернулся на крышу, передает Zakon.kz.

Обе машины черного цвета двигались в восточном направлении в сторону Алматинской области. Впереди ехал седан Toyota Camry 20, водитель которого перестроился в правый ряд и начал замедляться для поворота на улицу Аяз би.

В этот момент, как рассказывают очевидцы, в попутный автомобиль на полной скорости врезалась двигавшаяся сзади Toyota Camry 50.

Свидетели также добавили, что столкновение произошло вскользь: легкий удар спровоцировал потерю управления. Водитель Camry 50 не смог удержать машину, после чего авто буквально опрокинулось на крышу посреди перекрестка.

По счастливой случайности в ночном ДТП никто не пострадал.

Как позже признался сам водитель перевернувшейся машины, причиной происшествия стала банальная невнимательность – он ненадолго отвлекся от дороги.

В результате неудачного маневра иномарка получила критические повреждения и восстановлению практически не подлежит.

Ранее жесткое ДТП с опрокидыванием в арык произошло на севере Казахстана.