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Происшествия

От легкого удара до переворота: необычное ДТП с двумя Camry произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь на 3 ноября 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух седанов одной марки. На пересечении Талгарского тракта и улицы Аяз би не поделили дорогу автомобили Toyota Camry, один из которых в результате аварии перевернулся на крышу, передает Zakon.kz.

Обе машины черного цвета двигались в восточном направлении в сторону Алматинской области. Впереди ехал седан Toyota Camry 20, водитель которого перестроился в правый ряд и начал замедляться для поворота на улицу Аяз би.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12

Фото: Zakon.kz

В этот момент, как рассказывают очевидцы, в попутный автомобиль на полной скорости врезалась двигавшаяся сзади Toyota Camry 50.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12

Фото: Zakon.kz

Свидетели также добавили, что столкновение произошло вскользь: легкий удар спровоцировал потерю управления. Водитель Camry 50 не смог удержать машину, после чего авто буквально опрокинулось на крышу посреди перекрестка.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в ночном ДТП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12

Фото: Zakon.kz

Как позже признался сам водитель перевернувшейся машины, причиной происшествия стала банальная невнимательность – он ненадолго отвлекся от дороги.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12

Фото: Zakon.kz

В результате неудачного маневра иномарка получила критические повреждения и восстановлению практически не подлежит.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:12

Фото: Zakon.kz

Ранее жесткое ДТП с опрокидыванием в арык произошло на севере Казахстана.

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Канат Болысбек
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