Оружие январских событий и сотни боеприпасов: МВД подвело итоги рейдов в Казахстане

C начала 2026 года более 2 000 единиц оружия изъято из незаконного оборота по Казахстану. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) страны.

В том числе, добавили в ведомстве, 184 единицы криминального и 160 единиц оружия, похищенного во время январских событий.

Так, в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", проведенного с 20 по 23 октября, за четыре дня изъято свыше 170 единиц огнестрельного оружия и более 800 боеприпасов различного калибра.

"В городах Алматы, Шымкент и области Жетысу обнаружены и изъяты четыре единицы оружия, похищенного из оружейных магазинов во время январских событий". Пресс-служба МВД РК

В МВД также обратились с напоминанием к казахстанцам:

"Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от ответственности".

30 октября 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры в Атырау в рамках досудебного расследования единовременно задержал 10 человек. В ходе обыска по местам жительства фигурантов изъято огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика, литература и другие вещественные доказательства.