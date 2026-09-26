Похищенное во время январских событий оружие продолжают находить в Казахстане: МВД обратилось к гражданам

Сегодня, 26 сентября 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана раскрыли подробности по борьбе с незаконным оборотом оружия, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, с начала года полицией изъято свыше 1 700 единиц криминального оружия. В их числе:

34 автомата,

458 пистолетов,

более тысячи ружей,

3 гранатомета,

почти 12 тыс. боеприпасов.

"Особое внимание уделяется розыску оружия, похищенного во время январских событий 2022 года. Эта работа продолжается по всей стране. С начала года из незаконного оборота изъято 152 единицы такого оружия. Только в сентябре – еще 9". Пресс-служба МВД РК

К примеру, в августе в Алматы и Усть-Каменогорске сотрудниками полиции у двух жителей Алматинской области изъяты три единицы оружия, похищенного во время январских событий из оружейных магазинов Алматы.

В начале сентября в Таразе задержан местный житель, который хранил дома боевой пистолет Макарова. Установлено, что это оружие также было похищено в январе 2022 года в Жамбылской области.

"Подозреваемые арестованы. Проводится расследование". Пресс-служба МВД РК

Также в ведомстве отметили, что одновременно продолжается республиканская акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. С 20 апреля граждане добровольно сдали уже свыше 900 единиц оружия и около 6 тыс. боеприпасов.

"Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном законом порядке. Если вам известно о местах незаконного хранения оружия, сообщите об этом в полицию по номеру "102" либо через сервис eOtinish. Анонимность гарантируется", – заявили в пресс-службе МВД РК, обращаясь к гражданам.

15 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы мужчина пошел рыбачить и поймал сумку с патронами.