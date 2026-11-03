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Происшествия

Финансовая проверка и попытка суицида: что произошло в районе СКО

Финансовая проверка и попытка суицида: что произошло в районе СКО, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 20:09 Фото: Zakon.kz
В СМИ появилась информация о том, что в районе имени Магжана Жумабаева СКО 62-летнюю сотрудницу акимата госпитализировали с признаками отравления после попытки суицида. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.

В соцсетях произошедшее связывают с финансовой проверкой в районном акимате, однако официального подтверждения этой версии нет.

Между тем в полиции подтвердили, что инцидент произошел 3 ноября. По информации ведомства, женщина была доставлена в районную больницу. На месте происшествия правоохранители изъяли необходимые вещественные доказательства.

По факту попытки суицида возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые мероприятия, устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тревожный силуэт в окне привел к страшной находке в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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