Финансовая проверка и попытка суицида: что произошло в районе СКО

В СМИ появилась информация о том, что в районе имени Магжана Жумабаева СКО 62-летнюю сотрудницу акимата госпитализировали с признаками отравления после попытки суицида. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.

В соцсетях произошедшее связывают с финансовой проверкой в районном акимате, однако официального подтверждения этой версии нет.

Между тем в полиции подтвердили, что инцидент произошел 3 ноября. По информации ведомства, женщина была доставлена в районную больницу. На месте происшествия правоохранители изъяли необходимые вещественные доказательства.

По факту попытки суицида возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые мероприятия, устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.

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