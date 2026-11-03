Огонь вспыхнул над мангалом: в Астане загорелось двухэтажное кафе

На пульт "112" города Астаны поступило заявление о пожаре в районе Нура, на проспекте Туран. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, сообщает Zakon.kz.

По прибытии пожарные установили, что в отдельно стоящем двухэтажном кафе произошло горение потолочного перекрытия и вытяжной системы над мангальной зоной.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вспыхнувший автомобиль поставил под угрозу автосервис в Щучинске.