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Происшествия

Мужчина жестоко расправился с пенсионеркой на севере Казахстана

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 08:17 Фото: pixabay
В Есильском районе Северо-Казахстанской области бытовой конфликт закончился убийством 74-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 июля 2026 года издание Петропавловск.news, во время ссоры мужчина нанес пенсионерке ножевое ранение. От полученной травмы женщина скончалась.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту убийства проводят досудебное расследование", – рассказали в областном департаменте полиции.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, когда начнется суд по делу об убийстве Нурай Серикбай.

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Канат Болысбек
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