Мужчина жестоко расправился с пенсионеркой на севере Казахстана

В Есильском районе Северо-Казахстанской области бытовой конфликт закончился убийством 74-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 июля 2026 года издание Петропавловск.news, во время ссоры мужчина нанес пенсионерке ножевое ранение. От полученной травмы женщина скончалась.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту убийства проводят досудебное расследование", – рассказали в областном департаменте полиции.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, когда начнется суд по делу об убийстве Нурай Серикбай.