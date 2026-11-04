#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
452.91
509.43
5.53
Происшествия

Неожиданный конфликт перед отъездом: легионер "Тобола" оказался участником драки

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 22:20 Фото: pexels
В Костанае произошел конфликт с участием европейского футболиста африканского происхождения Папе Альюна Ндиайе. Инцидент случился в подъезде жилого дома, когда легионер собирался покинуть город и отправиться на Родину, сообщает Zakon.kz.

О том, что между футболистом и местным жителем произошла драка, 4 ноября 2026 года пишет издание ASnews.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области подтвердили факт происшествия, отметив, что серьезных последствий удалось избежать.

"Полицией зарегистрирован факт конфликта между жителями соседских квартир. Пострадавших в ходе конфликта не имеется. В отношении зачинщика возбуждено дело об административном производстве по факту мелкого хулиганства, материалы направлены в суд", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.

Официальное заявление по данному факту выпустила и пресс-служба футбольного клуба "Тобол", успокоив болельщиков и прояснив все детали бытового конфликта.

По их данным, произошедшее носило бытовой характер и было связано с конфликтом между соседями.

"Ситуация вызвала обеспокоенность у футболиста и членов его семьи, однако, к счастью, никто не пострадал. На сегодняшний день конфликт полностью урегулирован мирным путем. Стороны пришли к взаимопониманию и не имеют взаимных претензий", – говорится в сообщении ФК "Тобол".

На данный момент футболист и его семья находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Футбольный клуб "Тобол" поддерживает своего игрока и его семью. Просим представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения недостоверной информации", – добавили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что казахстанский футболист скончался во время матча.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Групповая драка, подростки, нож, полиция, Сатпаев
15:33, 21 августа 2024
Поножовщина произошла во время групповой драки подростков в Сатпаеве
драка
12:56, 25 августа 2024
Конфликт на дороге в Алматы обернулся дракой и уголовным делом
В Костанае пожарные из горящего дома вынесли три газовых баллона
21:02, 01 мая 2024
В Костанае пожарные вынесли из горящего дома три газовых баллона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
23:01, Сегодня
Лидер "Тобыла" Ндиайе рассказал, чем завершилась скандальная история в Костанае
Фото: ФК &quot;Насаф&quot;
22:53, Сегодня
"Насаф" одержал волевую победу над клубом из Кувейта в Лиге чемпионов АФК 2
Фото: ATP
22:11, Сегодня
Новак Джокович не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Париже
Фото: UFC
21:31, Сегодня
Пётр Ян рассказал о планах на следующий поединок в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: