Неожиданный конфликт перед отъездом: легионер "Тобола" оказался участником драки

В Костанае произошел конфликт с участием европейского футболиста африканского происхождения Папе Альюна Ндиайе. Инцидент случился в подъезде жилого дома, когда легионер собирался покинуть город и отправиться на Родину, сообщает Zakon.kz.

О том, что между футболистом и местным жителем произошла драка, 4 ноября 2026 года пишет издание ASnews.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области подтвердили факт происшествия, отметив, что серьезных последствий удалось избежать.

"Полицией зарегистрирован факт конфликта между жителями соседских квартир. Пострадавших в ходе конфликта не имеется. В отношении зачинщика возбуждено дело об административном производстве по факту мелкого хулиганства, материалы направлены в суд", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.

Официальное заявление по данному факту выпустила и пресс-служба футбольного клуба "Тобол", успокоив болельщиков и прояснив все детали бытового конфликта.

По их данным, произошедшее носило бытовой характер и было связано с конфликтом между соседями.

"Ситуация вызвала обеспокоенность у футболиста и членов его семьи, однако, к счастью, никто не пострадал. На сегодняшний день конфликт полностью урегулирован мирным путем. Стороны пришли к взаимопониманию и не имеют взаимных претензий", – говорится в сообщении ФК "Тобол".

На данный момент футболист и его семья находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Футбольный клуб "Тобол" поддерживает своего игрока и его семью. Просим представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения недостоверной информации", – добавили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что казахстанский футболист скончался во время матча.