В Астане загорелся 40-тонный контейнер, оборудованный под офис
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 5 ноября 2026 года в столичном районе Сарайшык вспыхнул пожар в строительном контейнере, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на пересечении улицы Панфилова и проспекта Тауелсиздик.
Со слов охранника, внутри никого не было – 40-тонный контейнер использовали в качестве мобильного офиса. Пожар удалось ликвидировать на площади 15 кв. м. Распространения огня не допущено.
Сообщается, что пострадавших нет, а причина возгорания устанавливается.
3 ноября 2026 года в Астане загорелось двухэтажное кафе: произошло горение потолочного перекрытия и вытяжной системы.
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