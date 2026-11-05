В Астане загорелся 40-тонный контейнер, оборудованный под офис

Утром 5 ноября 2026 года в столичном районе Сарайшык вспыхнул пожар в строительном контейнере, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на пересечении улицы Панфилова и проспекта Тауелсиздик.

Со слов охранника, внутри никого не было – 40-тонный контейнер использовали в качестве мобильного офиса. Пожар удалось ликвидировать на площади 15 кв. м. Распространения огня не допущено.

Сообщается, что пострадавших нет, а причина возгорания устанавливается.

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