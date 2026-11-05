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В Астане загорелся 40-тонный контейнер, оборудованный под офис

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 08:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 5 ноября 2026 года в столичном районе Сарайшык вспыхнул пожар в строительном контейнере, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на пересечении улицы Панфилова и проспекта Тауелсиздик.

Со слов охранника, внутри никого не было – 40-тонный контейнер использовали в качестве мобильного офиса. Пожар удалось ликвидировать на площади 15 кв. м. Распространения огня не допущено.

Сообщается, что пострадавших нет, а причина возгорания устанавливается.

3 ноября 2026 года в Астане загорелось двухэтажное кафе: произошло горение потолочного перекрытия и вытяжной системы.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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