Казахстанцы смогут чаще летать в Поднебесную: в список добавят два новых города

Пресс-служба Министерства транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 5 ноября 2026 года, опубликовала хорошую новость. Она касается наших соотечественников, которые часто летают в Поднебесную, сообщает Zakon.kz.

Речь – о дальнейшем расширении авиасообщения между РК и Китайской Народной Республикой (КНР).

Двусторонние переговоры между авиационными властями стран состоялись накануне, 4 ноября, в рамках проходящей в Ташкенте Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации "Китай – Центральная Азия" (C5+1).

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, а китайскую сторону представила заместитель генерального директора Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) госпожа Бай Венли.

"В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения международного авиасообщения между Казахстаном и Китаем, включая увеличение количества регулярных рейсов и расширение географии полетов. По итогам встречи достигнуты договоренности об увеличении количества разрешенных частот авиарейсов со 150 до 180 рейсов в неделю, а также включении в маршрутную сеть еще двух китайских городов – Чэнду и Кашгар". Пресс-служба МТ РК

В Минтранспорта считают, что реализация достигнутых договоренностей позволит расширить возможности для авиакомпаний двух стран, повысить доступность прямых перелетов, создать более удобные условия для пассажиров и улучшить возможности для стыковочных перевозок.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении частоты рейсов между странами.