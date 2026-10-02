Связанная и разутая: в Алматы женщина обвинила в истязании собственного сына

В Алматы полиция проверяет информацию о якобы истязании женщины собственным сыном, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что алматинец на улице наткнулся на женщину со связанными руками и без обуви.

"По его словам, она чудом смогла выбежать на улицу. Позже выяснилось, что родной сын связывал собственную мать и наказывал ее за то, что она якобы вмешивалась в его семейную жизнь", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Алатауского района начата проверка.

"Личность женщины установлена, в настоящее время она находится в полиции и дает объяснения. При этом ранее по указанному обстоятельству обращений в полицию не поступало. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", – прокомментировали в полиции.

Еще один случай шокировал алматинцев ночью. В три часа в одно из заведений города забежал полностью раздетый ребенок. Оказалось, что он страдает аутизмом и самостоятельно вышел из дома, пока взрослые спали.