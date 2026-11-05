Тело 19-летней девушки эксгумировали ради повторной экспертизы: что известно о деле

В Алматинской области эксгумировали тело 19-летней Мадины Рашидкызы. По делу о ее загадочной гибели назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу. Родные не верят в версию самоубийства и надеются, новое исследование поможет установить, что произошло на самом деле, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, повторную экспертизу назначили по ходатайству потерпевшей стороны. Мать девушки не верит заключению, которое выдали в Жамбылской области. В этот раз изучать останки погибшей будут алматинские эксперты.

Как уточняется, трагедия произошла в селе Мерке в конце лета – 19-летняя Мадина Рашидкызы якобы покончила с собой. По словам близких, незадолго до смерти девушка поссорилась с мужем и жаловалась подруге на домашнее насилие. У погибшей остался восьмимесячный ребенок.

В данное время дело расследуют по статье "Доведение до самоубийства".

"Мама твердо верит, что в смерти дочери есть виновные. И объективно у нее на это есть причины, которые видим не только мы. Это и частые ссоры, и переписки свидетелей, которые, в том числе и подруга, опубликовали еще до большого резонанса. Мадину в 17 лет, еще до совершеннолетия, украли. Даже этот факт является первым звоночком того, что с ней случилось". Юрист Инга Иманбай

Ранее сообщалось, что в Алматы мать пятерых детей пыталась покончить с собой.