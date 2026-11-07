Угроза мощного взрыва в Алматы: что произошло
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь с 6 на 7 ноября 2026 года в Турксибском районе Алматы произошел пожар в одноэтажном здании столовой. Внутри были газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании на улице Рихарда Зорге поступило на пульт экстренной службы "112". По прибытии спасателей было установлено горение кровли и первого этажа здания столовой.
Во время тушения спасатели вынесли из здания семь газовых баллонов: пять объемом по 50 литров и два объемом по 20 литров.
"Это позволило предотвратить возможные дополнительные риски. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Пассажирский автобус загорелся во время движения в Семее. Инцидент произошел 6 ноября 2026 года.
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