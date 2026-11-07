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Происшествия

Угроза мощного взрыва в Алматы: что произошло

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 08:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь с 6 на 7 ноября 2026 года в Турксибском районе Алматы произошел пожар в одноэтажном здании столовой. Внутри были газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании на улице Рихарда Зорге поступило на пульт экстренной службы "112". По прибытии спасателей было установлено горение кровли и первого этажа здания столовой.

Во время тушения спасатели вынесли из здания семь газовых баллонов: пять объемом по 50 литров и два объемом по 20 литров.

"Это позволило предотвратить возможные дополнительные риски. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Пассажирский автобус загорелся во время движения в Семее. Инцидент произошел 6 ноября 2026 года.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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